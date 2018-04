De volta da seleção, Gil e Elias treinam entre os titulares do Corinthians

Após defenderem a seleção brasileira, o zagueiro Gil e o volante Elias já treinaram nesta segunda-feira pela manhã com o restante do elenco do Corinthians no CT do Parque Ecológico. Ambos, inclusive, trabalharam com os titulares em uma atividade comandada por Tite em campo reduzido.

Tite montou o time que vai enfrentar o Danubio, quarta-feira, no Itaquerão, pela Copa Libertadores com: Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Uendel; Ralf, Elias, Renato e Jadson e Emerson; Guerrero.

O lateral-esquerdo Fábio Santos continua fora da equipe. Havia a expectativa que o atleta se recuperasse de um cirurgia no joelho direito a tempo de enfrentar o Danubio, porém o jogador ainda está em fase final de tratamento.

O atacante Luciano sofreu lesão muscular na partida contra o Bragantino, domingo, pelo Campeonato Paulista, e passará por exames na parte posterior da coxa direita, pra saber o prazo de recuperação.

O Corinthians já está classificado para a próxima fase do Paulistão. Se derrotar o Danubio, o time também pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores.