De volta da seleção, Robinho treina em separado no Real O atacante Robinho, que participou da vitória de terça do Brasil sobre Gana por 1 a 0 em amistoso na cidade sueca de Estocolmo, treinou nesta quarta em separado no Real Madrid. O ex-jogador do Santos chegou ao centro de treinamento do clube após o trabalho do restante do grupo. Outro que voltou foi o meia Mahamadou Diarra, que estava defendendo a seleção de Mali. Ele também fez uma desintoxicação muscular. Por outro lado, seguem ausentes Casillas e Sergio Ramos, com a Espanha, e Fabio Cannavaro, que joga nesta quarta pela Itália. O também brasileiro Emerson treinou no mesmo ritmo dos demais companheiros, após treinar terça em separado. Já o atacante Reyes, que havia se machucado contra o Getafe, começou a trabalhar com bola terça e iniciou um trabalho de recuperação física com os preparadores do clube. Ele se juntou ao elenco pouco antes do fim do treino. Reyes não será titular na partida de domingo contra o Celta, mas pode ganhar uma chance no decorrer do confronto. Desfalcam o time o brasileiro Roberto Carlos, o espanhol Raúl Bravo e o inglês David Beckham. Os três fizeram tratamento de suas respectivas lesões.