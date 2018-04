De volta, De Arrascaeta pede Cruzeiro 'encaixado' para semifinal do Mineiro

"Acho que como todo mundo sabe, clássico é jogo à parte, o time tem de estar encaixado para ganhar a partida. É diferente, temos de ver o que quer fazer o Deivid. Nós, em campo, temos de tratar de jogar da melhor maneira. Felizmente, acho que fiz boas partidas contra o América-MG, mas creio que agora será mais difícil", comentou.

Como terminou na liderança da primeira fase, o Cruzeiro terá a vantagem de dois resultados iguais diante do América-MG, fator que foi minimizado por De Arrascaeta. "Agora, mais que nunca, o time tem que estar bem concentrado. Sabemos que temos vantagem, mas não podemos deixar de fazer o que vínhamos fazendo, atacar muito e defender muito. Isso que nos levou a terminar em primeiro lugar."

Apesar de ser homem de confiança de Deivid, De Arrascaeta ainda não sabe como atuará no sábado. "Sempre acho bom jogar solto no meio. Não tenho problema de jogar do meio para frente. Tenho falado muito com Deivid sobre a liberdade para jogar. Depois, temos de voltar para ajudar na marcação. Posso jogar aberto na direita, no meio ou esquerda. Com a bola, ele me dá liberdade para jogar solto", explicou.