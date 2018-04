De volta, Galatto festeja boa fase do Atlético-PR

"São quatro jogos sem tomar gols e quatro vitórias. A gente tem que manter a caminhada que vem fazendo, com todo mundo ajudando todo mundo, para no final do ano termos um resultado muito bom", afirmou Galatto.

O jogador lembrou também que o goleiro Neto, que estreou no jogo contra o Barueri, no último domingo, teve pouco trabalho por causa da eficiência do setor defensivo atleticano. "A maneira que a equipe se postou dentro de campo, com marcação de todo mundo, facilitou a vida do goleiro. Bom se todos jogos fossem assim", disse.

E Galatto ainda aproveitou para minimizar o início ruim de campeonato do Atlético-PR neste Brasileirão. "Coisa ruim nunca é bom lembrar. Vamos aproveitar o bom momento. A gente sabe que a caminhada é longa, mas estamos no caminho certo, numa crescente. Meu medo era começar bem e depois cair de produção", finalizou.