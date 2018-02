De volta, Marta critica falta de apoio ao futebol feminino

Eleita recentemente pela Fifa como a melhor jogadora do mundo pela segunda vez seguida, a meia-atacante Marta é a referência de um esporte que ainda está "engatinhando" no Brasil. Com personalidade, ela voltou a cobrar incentivo para o futebol brasileiro feminino nesta quarta-feira, quando desembarcou no Rio para as festas de fim de ano. Embora reconheça que a primeira edição da Copa do Brasil, que terminou no começo de dezembro, tenha sido um passo importante para o avanço do futebol feminino em território nacional, Marta criticou o inchaço do torneio, que contou com 32 clubes e durou menos de dois meses. Para ela, um campeonato desse porte só vai apresentar melhor nível técnico se tiver no máximo 12 equipes inscritas. Marta, no entanto, disse ter ficado contente com o interesse de vários times em disputar a Copa do Brasil de 2007, competição organizada às pressas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a seleção brasileira faturar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio e ficar em segundo lugar no Mundial da China. "Isso significa que muitas meninas querem jogar futebol e vão buscar seu espaço", declarou a melhor do mundo. Marta chegou ao Rio em vôo direto de Zurique, na Suíça, onde recebeu na última segunda-feira o prêmio da Fifa. E, na bagagem, ela trouxe o troféu recebido como melhor jogadora do mundo. Agora, descansará alguns dias no País antes de voltar para a Suécia, onde defende o Umea - tem contrato de apenas mais seis meses. Apesar do sucesso individual, Marta não se esqueceu do coletivo e reforçou sua luta por dias melhores para a categoria. "O futebol feminino é bem diferente do masculino. Os caras ganham milhões e milhões. A gente batalha para buscar melhorias e, quem sabe, chegar a 1% do que eles recebem", admitiu a jogadora. Com apenas 21 anos, Marta já tem um currículo invejável. Além do bicampeonato no prêmio da Fifa e dos vários títulos, ela soma 153 gols em 152 jogos como profissional. Além disso, é a única mulher que deixou a marca dos pés na calçada da fama do Maracanã, no Rio. Por conta desse momento especial que vive na carreira, Marta não escondeu a emoção, nesta quarta-feira, ao se lembrar da origem humilde na cidade de Dois Riachos, em Alagoas, e das dificuldades que enfrentou no futebol. "É inevitável não sentir forte emoção. É um filme da nossa vida", admitiu. Esse filme de sucesso de Marta certamente terá novos capítulos. Ela já avisou que planeja voltar a Zurique várias vezes para disputar o prêmio de melhor do mundo e sonha também com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, no ano que vem.