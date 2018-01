De volta, santistas ganham folga de Leão Os jogadores do Santos chegaram exaustos, por volta das 6 horas desta sexta-feira, e ganharam folga durante todo o dia, concedida pelo técnico Leão, e se apresentam às 20h30 na concentração para o clássico contra o Corinthians. No sábado, o treinador comanda pela manhã um coletivo no CT Rei Pelé. Pereira deve entrar no lugar de André Luiz na zaga. Renato, contundido, deve jogar.