Debaixo de muita chuva, Ituano vence a Ponte Preta e se classifica na Copinha

A partida em Itu começou debaixo de uma forte chuva, que acabou castigando o gramado, formando muitas poças d''água e tornando o duelo bastante truncado. Melhor durante todo o primeiro tempo, o Ituano só não marcou antes do intervalo por conta de boas defesas do goleiro Ivan.

Na etapa final, em dois lançamentos longos, os donos da casa balançaram as redes com Gabriel Braga e Léo Souza. No fim, Kauê, em cobrança de pênalti, diminuiu para os campineiros.

Na terceira fase, o Ituano vai enfrentar o vencedor de Grêmio e Desportivo Brasil-SP, que se enfrentam na manhã deste sábado também no estádio Novelli Júnior, em Itu.