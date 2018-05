Debaixo de neve, Hamburgo derrota Werder pelo Alemão

Debaixo de neve e muito frio, o Hamburgo venceu o Werder Bremen por 2 a 1, neste domingo, diante de sua torcida, pela 17.ª rodada do Campeonato Alemão. O time visitante contou com gol do brasileiro Naldo nos acréscimos, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com a vitória, o Hamburgo se manteve na briga pelas primeiras posições, na quarta colocação, com 31 pontos, dentro da zona de classificação para a Liga Europa. O Werder, por sua vez, terminou o primeiro turno da competição com 28 pontos, no sexto lugar da tabela.

As duas equipes entraram em campo neste domingo em condições adversas. O gramado estava praticamente branco por causa da neve. As linhas do campo precisaram ser pintadas de vermelho enquanto a bola do jogo era de cor laranja.

Diante dessas limitações, os dois times sofreram nos primeiros minutos até se adaptarem às condições do gramado. O Hamburgo, porém, foi mais rápido e abriu o placar aos 9 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Mathijsen, que acertou a cabeça e mandou para as redes.

Aos 32 minutos, o zagueiro Boateng foi expulso e deixou os donos da casa com um jogador a menos em campo. No entanto, a desvantagem numérica não evitou que o Hamburgo ampliasse o marcador. Quatro minutos depois, Jansen recebeu lançamento e bateu na saída do goleiro.

No segundo tempo, a neve aumentou e a situação do campo ficou mais complicada. Mesmo assim, os dois times continuaram a mostrar disposição no ataque, com boas chances de gol. Mas as redes só balançaram nos acréscimos. Naldo marcou de cabeça e anotou o gol de honra do Werder.

Agora os dois times só voltam a campo em janeiro, por causa do recesso do campeonato, consequência do forte inverno alemão. No dia 16, o Hamburgo receberá o Freiburg, enquanto o Werder vai visitar o Eintracht Frankfurt.