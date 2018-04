Decepcionado, filho perdoa o pai Diego Armando Maradona

Diego Armando Junior, filho do ex-jogador argentino Diego Armando Maradona, disse, nesta sexta-feira, que perdoou o pai, mas demonstrou sua decepção após ter visto que este lhe pediu desculpas publicamente com uma carta apresentada em um tribunal de Nápoles ao invés de simplesmente dar um telefonema. "Já o perdoei, mas minha disponibilidade para falar com ele sempre foi clara. Meu pai teve uma vida difícil e estou certo de que se tivesse um caminho menos complicado as coisas teriam seguido um curso diferente", disse o jovem. Em declarações divulgadas hoje pela imprensa italiana, Diego Junior disse que "por sorte, consegui viver com pessoas que sempre me deram afeto e com as quais compartilho esta satisfação, mas gostaria de ter recebido um telefonema de meu pai." Maradona encerrou, assim, formalmente uma acusação feita há dois anos por seu filho, nascido em 1986 de uma relação com Cristiana Signara, que acusava o ex-jogador de ter deixado de pagar pensão alimentícia depois que ele completou 18 anos e de tê-lo difamado em um programa de televisão. O episódio teve grande repercussão na mídia italiana, e particularmente em Nápoles, onde alguns reconheceram Maradona pela coragem de ter admitido seu erro e por ter pedido desculpas ao filho. Por outro lado, também houve críticas contra o ídolo argentino. Uma delas, em um editorial publicado hoje pelo jornal esportivo La Gazzetta dello Sport, foi a do escritor Sandro Veronesi, um dos mais lidos na Itália e no exterior. Segundo Veronesi, a postura de Maradona é marcada por "indignidade", principalmente pelas duas palavras que o jogador utilizou ("proximidade" e "investimentos") para enfatizar que pagou ao seu filho o que a lei italiana determina até os 25 anos. "De agora em diante estamos definitivamente a favor de Diego Junior, que é vítima de um complô de imaturidade, egoísmo, hipocrisia e maldade", escreveu Veronesi. Na carta, Maradona disse que o comentário feito durante o programa, considerado como difamatório por Diego Junior, foi "um mal-entendido". "Quando disse aquelas coisas na Argentina não quis ofender ninguém. Se minhas palavras foram percebidas como ofensas isso aconteceu contra minha vontade", escreveu.