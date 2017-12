Decisão acirra guerra de nervos Na derrota do Internacional para o Paraná, por 3 a 1, dirigentes gaúchos acusaram o Corinthians de ter pago uma premiação para os atletas do time paranaense. O clube paulista resolveu contra-atacar. E agora é ele quem desconfia e reclama de postura do Inter. ?Acho um absurdo e lamentável o vice de um time (Marco Antônio Eberlim, da Ponte Preta) ligar para o do Inter (Fernando Carvalho, presidente) para dizer que jogará com time completo?, reclamou Andrés Sanchez. ?Nunca se falaram na vida e fazem isso agora. Não é hora de deixar margem para desconfiança?, bronqueou. ?O São Paulo escalou reservas contra o Inter, na derrota por 3 a 1, e ninguém me ligou, o que é correto. Cada time tem de escalar o que o treinador achar melhor.? Sanchez estava bastante irritado com a atitude dos gaúchos. ?Nos acusaram de ter pago para o Paraná vencê-los, depois investigaram e viram que não tinha nada?, disse. ?Falam em complô contra eles, mas e o que o São Caetano correu contra o Corinthians (1 a 0)??, indagou. ?Era para estar em 3º ou 4º?. Sanchez definiu como infeliz a atitude dos dirigentes, aos quais acusou de querer transformar o futebol em folclore. ?Estão faltando, e muito, com respeito a instituição Corinthians. Querem manchar nosso título mas não vão conseguir?, falou. Para o vice-presidente, em todos os jogos e campeonatos acontecem erros. Mas só os do Corinthians são ressaltados. ?Então vamos pegar de 1971 até agora e anulamos todos.?