Decisão: alagamento perto do Morumbi Fortes pancadas de chuva estão atingindo parte da cidade de São Paulo desde às 15h e, por isso, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura decretou estado de atenção nas zonas norte, oeste, central e Marginal do Pinheiros. Dois pontos de alagamentos ocorreram nesta tarde, um deles, na Avenida Professor Francisco Morato, junto da Rua dos Três Poderes, no Butantã, zona oeste, onde as duas pistas da avenida estão alagadas e, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego , somente veículos de grande porte estão conseguindo passar. A avenida localiza-se perto do estádio do Morumbi e se constitui num dos principais acessos para o torcedor que assistirá logo mais às 18h, o jogo entre Palmeiras e Corinthians, pelas semifinais do Campeonato Paulista. Outro trecho onde há um alagamento ocorre na região central, onde na pista sentido bairro-centro da Avenida Rio Branco, altura da Avenida Duque de Caxias, a via está totalmente ocupada pela água, mas transitável. TORCIDA - O clima próximo ao estádio do Morumbi está calmo e os torcedores de Palmeiras e Corinthians estão chegando vagarosamente. O policiamento foi reforçado e os ingressos ainda estão à venda nas bilheterias do estádio.