Decisão da Copa começa domingo A decisão da Copa dos Campeões, entre São Paulo e Flamengo, começa domingo, às 16 horas, no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). O segundo jogo da final será realizado na próxima quarta-feira, às 21h40, no Rei Pelé, em Maceió (AL). A equipe que ficar com o título garante uma vaga na Copa Libertadores da América de 2002. Nesta quarta-feira, em Maceió, o São Paulo goleou o Coritiba por 4 a 1 e garantiu a sua vaga na decisão. No primeiro confronto com os paranaenses, a equipe paulista já tinha vencido por 2 a 0. Os gols são-paulinos foram marcados por Fábio Simplício, Luís Fabiano (2) e Fabiano - Enílton descontou. Em João Pessoa, o Flamengo conseguiu sua classificação ao vencer o Cruzeiro por 3 a 0, nesta quarta-feira, depois das duas equipes terem empatado em 0 a 0 no primeiro confronto. Com gols de Petkovic, Edílson e Beto, o time do técnico Zagallo eliminou os mineiros e manteve o sonho de voltar à Libertadores.