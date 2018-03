Decisão da Copa da Itália começa amanhã Seis brasileiros estarão em campo nesta terça-feira, na primeira partida pela final da Copa da Itália. A Roma, que jogará em casa, terá Cafu, Aldair e Émerson. O Milan contará com Roque Júnior, Serginho e Rivaldo. O jogo de volta será dia 31. Como o Milan decidirá a Liga dos Campeões dia 28 - contra a Juventus, em Manchester -, o técnico Carlo Ancelotti resolveu poupar alguns titulares. Costacurta, Maldini, Seedorf, Gattuso, Rui Costa e Inzaghi não foram convocados para a partida. Além disso, Dida continua sem poder jogar por causa de uma fratura no polegar da mão esquerda. Para Rivaldo e Serginho, o jogo desta terça representa a última chance de convencer Ancelotti de que podem ser titulares na final da Liga dos Campeões, o jogo mais importante da temporada. A partida de sábado contra a Piacenza, pela última rodada do Campeonato Italiano, não servirá de campo de observação para o treinador. Ao confirmar o time com Rivaldo, Ancelotti aproveitou para dizer que conta com o brasileiro para a próxima temporada. "Não existe nenhuma chance de Rivaldo deixar o clube. Ele ainda poderá ser muito útil neste final de temporada e com certeza terá um rendimento melhor no próximo ano. Muitos jogadores demoram mais para se adaptar quando mudam de país", afirmou. Roque Júnior será titular pela segunda vez seguida - jogou os 90 minutos contra o Bologna, sábado, pelo Campeonato Italiano. Ele formará a dupla de zaga com Nesta. Desde que se recuperou da lesão no ombro esquerdo que o atrapalhou bastante na temporada, o brasileiro foi bastante utilizado por Ancelotti e se firmou como o reserva imediato dos dois zagueiros. A partida marcará a despedida de Cafu e Aldair do público romano. O lateral ficará sem contrato dia 30 de junho e o clube já avisou que não irá renová-lo. O destino de Cafu deve ser justamente o Milan. Aldair encerrará a carreira e por isso o jogo desta terça será o último oficial que disputará no estádio Olímpico. Totti voltará ao time, três semanas de ter sofrido uma lesão muscular na partida contra o Milan pelo Campeonato Italiano. "Ele está bem e com muita motivação para participar desta final", disse o técnico Fabio Capello. O atacante Montella, que fraturou o nariz na partida de sábado contra o Chievo, foi operado nesta segunda e não poderá jogar. Ele deverá ter condição de participar da partida de volta. No retrospecto contra o Milan, a Roma tem 22 vitórias, 27 empates e 24 derrotas.