Decisão da Copa do Brasil será no Maracanã O Maracanã será o palco da final da Copa do Brasil, após sorteio realizado nesta quinta-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinando que o Santo André terá o mando de campo na primeira partida da decisão contra o Flamengo. Desta vez, o time paulista optou por atuar no Palestra Itália, na quarta-feira, às 21h45, e não no estádio do Pacaembu, onde realizou a semifinal contra o 15 de Novembro-RS. O Santo André não enviou representantes para o sorteio, que foi feito pelo assessor jurídico da CBF, Valed Perry. Já o Flamengo estava representado pelo diretor-técnico Júnior e seu representante na Federação Estadual do Rio de Janeiro (Ferj), Walter Oaquim. Para escolher o primeiro mandante da final, dez bolinhas de números pares e dez ímpares foram colocadas dentro de um globo. As ímpares simbolizaram o time paulista. Ao sortear, o assessor jurídico da CBF tirou a de número um. Com isso, o Flamengo pode indicar o Maracanã para a segunda e decisiva partida da final da Copa do Brasil, prevista para o dia 30, às 21h45. Com o objetivo de assegurar o título da Copa do Brasil e uma vaga na Copa Libertadores da América de 2005, o Flamengo deseja contar com o apoio de seus torcedores. O clube já negociou com o Santo André o envio de um total de 3 mil ingressos para o confronto no Palestra Itália, que serão vendidos a R$ 15,00, a partir de segunda-feira, às 9h, na sede da Gávea, zona sul do Rio. E, para o jogo de volta, no Maracanã, a diretoria flamenguista informou que pedirá a carga máxima de entradas: 72 mil, que deverão ser vendidas a partir do dia 24. "O Flamengo estará unido em torno da filosofia de pés no chão", disse o técnico Abel Braga. "Contamos com a presença maciça e fundamental da nação Rubro-Negra invadindo o Maracanã para incentivar o time na busca do segundo título do ano (o primeiro foi o do Campeonato Carioca) e da vaga para a Libertadores em 2005."