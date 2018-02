Decisão dá empate no 1º tempo São Paulo e Corinthians protagonizam uma partida eletrizante durante o primeiro tempo da decisão do Campeonato Paulista e empatam por 1 a 1. Rogério marcou para o time alvinegro, de pênalti, e Luís Fabiano empatou para o tricolor. Foi o sétimo gol do jogador, que agora divide a artilharia com Ricardo Oliveira, do Santos, e Rico, da Portuguesa Santista.