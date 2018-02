Decisão da Intercontinental será às 7h A decisão da 25ª Copa Intercontinental entre Porto, campeão da Liga dos Campeões da Europa, e Once Caldas, campeão da Copa Libertadores da América, vai acontecer neste domingo, às 7 horas (horário de Brasília), no Estádio Internacional de Yokohama. O time colombiano chegou à cidade japonesa nesta quarta-feira otimista e confiante da vitória sobre a equipe de Diego e Luis Fabiano. Um resultado positivo da equipe sul-americana deixa o continente em vantagem. Nas 24 edições já disputadas, a Europa ficou com 12 títulos, mesmo número da América do Sul. ?Nosso sonho é ganhar a Copa Intercontinental?, disse o capitão do Once Caldas, Samuel Vanegas. O time do Porto, campeão do torneio em 1987, deixa Portugal com destino a Tóquio nesta quarta-feira à noite e deve realizar dois treinos até o dia do jogo. Um na sexta e outro no sábado.