Decisão da Libertadores deve ser jogada sob frio e chuva Os jogadores de Internacional e São Paulo terão que correr muito na noite desta quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E não é só por causa do título da Copa Libertadores da América. A previsão da meteorologia é que a capital gaúcha esteja sob uma temperatura em torno de seis graus centígrados na hora da partida, que começará às 22 horas (horário de Brasília). Além disso, a chuva que cai na cidade desde o começo da manhã deverá continuar até a noite. As duas equipes tiveram uma noite tranqüila na véspera da decisão. O Internacional está concentrado num hotel bem próximo do Beira-Rio e o único que saiu foi o goleiro Clemer, que sempre treina no dia em que o time joga. Já a delegação são-paulina, preocupada com alguma provocação da torcida colorada durante a madrugada, está num hotel-fazenda na cidade de Viamão, que fica na Grande Porto Alegre.