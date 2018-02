Decisão da Lusa magoa Edson Araújo Domingos Sávio, advogado do atacante Edson Araújo, está indignado com o fato de a Portuguesa ter divulgado que seu cliente havia perdido a ação que move na Justiça contra o clube. ?Não houve nenhuma decisão ainda?, disse. ?A Portuguesa só foi notificada na quinta-feira.? A audiência está marcada para o dia 7 de abril, às 8h50, na 60ª vara da Justiça do Trabalho. Edson pede atestado liberatório para poder firmar contrato com outros times. A alegação é a de que a Portuguesa descumpriu com algumas obrigações. ?Eles deixaram de recolher o FGTS e não pagaram o direito de imagem?, informa Domingos.