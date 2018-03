Decisão de Aílton desagrada seu clube O atacante brasileiro Aílton viajará segunda-feira para o Catar, a fim de assinar os papéis necessários para o processo de naturalização ? defenderá o país nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. A viagem foi autorizada pelo Werder Bremen, clube que defenderá até o fim desta temporada, mas desagradou aos dirigentes do Schalke 04, onde jogará a partir de julho. ?Aílton não nos falou nada sobre o assunto até agora. Creio que é um erro não falar com seu futuro empregador?, disse o diretor-geral do Schalke 04, Rudi Assauer. O Schalke não gostou da decisão de Aílton de aceitar a proposta para jogar pelo Catar. Quando fechou negócio para contratá-lo, essa possibilidade não existia. Agora, terá de liberá-lo sempre que ele for convocado para jogar por seu ?novo? país. Além de Aílton, outros dois brasileiros que atuam na Alemanha têm proposta para defender a seleção do Catar: os irmãos Dedé e Leandro, do Borussia Dortmund. ?Essa situação nos preocupa, mas não há leis que proíbam o Catar de fazer o que está fazendo?, disse Andreas Herren, porta-voz da Fifa.