Decisão de cancelar amistoso entre Brasil e Inglaterra repercute na Europa

RIO - A suspensão do amistoso entre Brasil e Inglaterra, marcado para domingo, foi destaque nos sites dos principais jornais ingleses, como o The Times, Daily Mail, The Guardian, Daily Telegraph, e também no The NY Times (Estados Unidos) e El País e Marca (ambos da Espanha). A decisão partiu de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual. O MP-RJ pediu a suspensão da partida para “garantir a segurança” dos torcedores até que sejam apresentados laudos técnicos que comprovem as condições do Maracanã em sediar jogos e eventos.

“Apesar das inúmeras solicitações feitas pelo MP-RJ, os laudos não foram entregues em sua totalidade, não havendo, até o momento, a comprovação de que o estádio apresenta os requisitos mínimos necessários para a realização de jogos ou eventos”, escreveu a juíza da 13ª Vara de Fazenda da Capital, Adriana Costa dos Santos, que responde pelo plantão judiciário neste Feriadão. A notícia foi antecipada pelo estadao.com. O governo do Rio recorreu ao Tribunal de Justiça.