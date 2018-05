Decisão de vaga para a Copa do Mundo Interativa acontece nas Laranjeiras

SÃO PAULO - Se a chance de ser campeão do mundo nos gramados é reservada a alguns poucos jogadores, os torcedores aficcionados por videogame terão a chance de levantar a taça no mundo virtual, na disputa da Copa do Mundo Interativa da FIFA (FIWC). O representante brasileiro será conhecido no próximo dia 24 de abril, em evento que ocorre no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, palco da primeira partida oficial da seleção brasileira em 1914.

Dos 20 participantes, 18 serão conhecidos em Eliminatórias online ao redor do mundo, enquanto mais um jogador sairá das Eliminatórias Brasileiras. Campeão do ano passado, Bruce Grannec está automaticamente classificado para a final.

A Copa do Mundo Interativa da FIFA, um dos maiores torneios de game online do mundo, dará US$ 20 mil ao vencedor e um convite para a festa oficial da Bola de Ouro, que acontece em janeiro do ano que vem.