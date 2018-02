Decisão de Zveiter definirá o São Paulo O São Paulo espera para esta quarta-feira, às 13 horas, uma decisão de Luiz Zveiter, presidente do STJD, a uma consulta feita dia 11 deste mês, para definir o time que enfrenta a Ponte Preta, em Campinas, às 21h50. A decisão de anular as onze partidas apitadas por Edílson Pereira de Carvalho trouxe desdobramentos que ainda não foram esclarecidos por Zveiter. É o caso de Lugano, Josué e Cicinho. Os três estavam suspensos e não enfrentaram o Corinthians, no dia 7 de setembro. Não poderiam, então, jogar segunda-feira, dia 24. A CBF, porém, marcou o jogo contra a Ponte Preta, também remarcado, para esta quarta. E o São Paulo entende, baseado em um comunicado de Zveiter, que os jogadores devem cumprir a suspensão em Campinas e atuar na segunda contra o Corinthians, em jogo também remarcado. ?É o entendimento que temos, mas nada é definido. Fiz cinco ligações hoje (terça) e não recebi resposta definitiva. Ficou prometido para amanhã (quarta), às 13 horas?, diz o advogado do clube, José Carlos Ferreira Alves. Caso não receba uma resposta de Zveiter, o São Paulo entrará em campo com um mandado de garantia, que assegura ao clube não ser punido, caso seu entendimento da lei não seja o aceito ao final da confusão. O técnico Paulo Autuori também tomou precauções. Nesta terça, definiu que 24 jogadores, e não 18, como normalmente ocorre, ficariam concentrados. Depois da decisão de Zveiter, escolhe os 18 que vão para Campinas. Caso resolva não escalar os três jogadores, a tendência é que Autuori escale Hernanes, Fabão e Renan. Ele também deve poupar Amoroso da partida, como parte do descanso que pretende dar a alguns atletas. O time fará cinco jogos nos próximo onze dias. O treinador pediu, também, a seus jogadores, que não se preocupem com o clima violento que envolve a partida. ?Nossa intenção é jogar bola. Apenas isso. A Ponte Preta foi injustiçada com essa decisão, mas agora, temos de pensar apenas no jogo?. O volante Renan defende a mesma tese e diz que, se fosse torcedor, não estaria no jogo desta quarta.