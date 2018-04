Decisão do Cearense opõe maiores goleadores do futebol brasileiro na temporada

Além do título estadual, a decisão do Campeonato Cearense deste domingo marca um duelo particular entre o alvinegro Arthur Cabral e o tricolor Gustavo. Com 16 gols marcados na temporada cada um, o atacante do Ceará e o do Fortaleza são os jogadores com mais gols marcados no futebol brasileiro até aqui.

+ Ceará supera Fortaleza de Rogério Ceni e sai na frente na decisão do Cearense

A marca era do ex-Corinthians 'Gustagol' até a partida de ida da final, na quarta passada, quando começou o jogo com 15, contra 14 de seu rival. Mas o 'Rei Arthur' brilhou e fez dois, chegando a 16. E foi alcançado no segundo tempo de jogo, quando o atacante tricolor descontou para o time de Rogério Ceni.

O atacante alvinegro minimiza a pressão por gols e descarta que o time de Marcelo Chamusca vá aproveitar a vantagem de 2 a 1 conquistada no 1º jogo. Ele vem sendo sondado pelo Grêmio e pelo Atlético-MG para uma possível transferência.

"Quem joga para empatar acaba perdendo", afirma, enfático. "Vamos aproveitar a vantagem jogando no mesmo espírito, com a mesma pegada. Quanto a mim, cada vez que você rende e faz gol, é mais cobrado. É consequência. Tem que se acostumar a isso."

Já Gustagol vem ostentando bons números no Fortaleza de Ceni, em que chegou emprestado pelo time de Itaquera até o fim deste ano. Fez seus 16 gols em 15 jogos, todos pelo Campeonato Cearense.

Para ficar com o título, o Ceará precisa pelo menos empatar o jogo deste domingo no Castelão. O Fortaleza será campeão se vencer a partida, por ter tido a melhor campanha.