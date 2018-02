Decisão do STJD anima Ponte Preta A decisão do STJD do Rio de Janeiro, que puniu o São Caetano com a perda de 24 pontos, beneficiou diretamente a Ponte Preta. O clube passou a ter mais chances de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana, dependendo apenas de suas próprias forças nas últimas duas rodadas. Com quatro pontos, pode assegurar pela primeira vez sua participação numa competição internacional. A derrota para o Fluminense no último sábado, por 1 a 0, em Volta Redonda, praticamente tinha eliminado as possibilidades da Ponte continuar lutando por uma vaga. No entanto, após a perda dos 24 pontos do São Caetano, o cenário mudou completamente no Estádio Moisés Lucarelli. A Ponte subiu para 10ª colocação, com 61 pontos, e agora só depende de suas próprias forças. Segundo cálculos matemáticos, uma vitória sobre o seu concorrente direto, o Internacional-RS, no próximo domingo, e um empate diante do Vitória, na última rodada, classifica o time campineiro. "Realmente nossas chances aumentaram. Agora precisamos aproveitar esta oportunidade", comentou o técnico Nenê Santana. Mas um fator negativo ainda incomoda o treinador. Trata-se da falta de gols. A Ponte é o segundo pior ataque da competição com apenas 40 gols, ficando atrás somente do rival Guarani com 39. "Temos que saber concluir as oportunidades. Infelizmente, não conseguimos melhorar estes números", lamentou. Desfalque - Para o jogo contra os gaúchos, Nenê não poderá contar com o volante Marcus Vinícius. Ele tomou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Fluminense. Para ocupar sua vaga, dois jogadores disputam a posição: Ângelo e Ricardo Conceição.