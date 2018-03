Decisão do título cearense começa amanhã O campeão cearense deste ano só será conhecido após a disputa de dois jogos extras: nesta segunda-feira, às 20h30, e na quarta, às 16h30, ambos no estádio Castelão. Tudo porque, na noite de sábado, o Ceará conquistou o segundo turno do campeonato, ao derrotar o Fortaleza por 1 a 0, gol do atacante Zezinho, aos 42 minutos do segundo tempo. Como tinha vencido o primeiro turno, o Fortaleza poderia sagrar-se campeão caso conquistasse também o segundo. Como não conseguiu, agora terá que enfrentar o Ceará nos dois jogos que definirão o Campeonato Cearense. "Que pena que me machuquei e não sei se vou jogar as partidas finais, mas hoje fiz meu público feliz", disse Zezinho no final da partida, ao ser abraçado pelos torcedores do Ceará que invadiram o gramado do Castelão. Mais de 35 mil torcedores assistiram ao jogo de sábado. A decisão do segundo turno foi marcada pelo nervosismo. Quatro jogadores foram expulsos, sendo dois de cada lado (Maxsandro e Paquito, pelo Ceará, Erandir e Lúcio, pelo Fortaleza), após briga no final do primeiro tempo. Os dois treinadores (Lula Pereira, do Ceará, e Givanildo Oliveira, do Fortaleza) também brigaram no final da primeira etapa e foram expulsos pelo árbitro Marco Antônio Sampaio. O jogo ainda teve três bolas na trave, sendo duas pelo lado do Fortaleza e uma do Ceará. Além disso, dois gols foram anulados por jogadas de impedimento, um de cada lado. E, para dar mais emoção ainda, o gol do título do Ceará saiu quando faltavam apenas 3 minutos para o fim do tempo regulamentar. No lance, Zezinho, que tinha entrado no lugar do Sérgio Alves aos 27 minutos, se livrou do zagueiro Emerson e do goleiro Magrão para marcar. Nos jogos finais, a vantagem de dois empates no tempo normal e na prorrogação do segundo jogo é do Fortaleza, por tem melhor índice técnico ao longo do campeonato - 50 pontos contra 43 do Ceará.