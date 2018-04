Decisão do TRF obriga Grêmio a pagar US$ 13,3 milhões ao BC

A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, considerou legal a multa de US$ 13,34 milhões (cerca de R$ 23,3 milhões) aplicada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) ao Grêmio Foot Ball Porto-Alegrense pelo descumprimento da legislação cambial em transações financeiras envolvendo compra e venda de atletas a clubes de futebol do exterior. O valor corresponde ao total das operações, realizadas entre 1988 e 1997. Segundo informações do TRF, o Grêmio ingressou na Justiça Federal de Porto Alegre com uma ação anulatória do débito e conseguiu em fevereiro deste ano sentença que considerou nula a multa aplicada pelo Bacen. O Banco Central recorreu ao TRF, alegando que o contrato de câmbio é ato necessário às transações em moeda estrangeira. Ou seja, o clube somente poderia ter recebido valores do exterior mediante operação de câmbio com intervenção de banco autorizado. Para o desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, relator do caso no tribunal, o processo administrativo do Bacen demonstrou que foram recebidos valores em moeda nacional que não circularam por instituição financeira autorizada. Assim, há base legal para a imposição da multa. O clube gaúcho ainda pode recorrer contra a decisão.