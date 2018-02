Decisão: pequena procura por ingresso A procura por ingressos para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2003, entre Corinthians e São Paulo, no próximo domingo, ainda é pequena. Nesta quinta-feira pela manhã, não houve registros de filas em nenhum dos três locais de venda - os estádios do Pacaembu e Morumbi, além do Parque São Jorge. Foram colocados à venda 65 mil ingressos. O primeiro jogo está marcado para este domingom, às 18h05, no estádio do Morumbi. Veja os locais e horários de vendas de ingressos: 11/03 - Pq. São Jorge e Morumbi (das 13h às 17h) 12/03 - Pq. São Jorge e Pacaembu (das 9h às 17h) 13 a 15/03 - Pq. São Jorge, Morumbi e Pacaembu (das 9h às 17h) Preços: Arquibancada (azul e vermelha) - R$15,00 inteira e $7,50 meia Arquibancada (laranja e amarela) - R$10,00 inteira e R$5,00 meia Arquibancada Especial (laranja e amarela) - R$20,00 inteira e R$10,00 meia Cadeira Cativa (azul e vermelha - proprietário) - R$15,00 Arquibancada Térrea (laranja e amarela - visitante) - R$10,00 Cadeira Térrea (azul e vermelha) - R$15,00