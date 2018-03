Decisão sobre a Copa fica para junho A decisão sobre o inchaço da Copa ficou para junho. A reunião realizada pelo Comitê Executivo da Fifa neste sábado não descartou, e também não aprovou, o aumento de 32 para 36 seleções já no Mundial de 2006, que acontece na Alemanha. Agora, será analisada uma fórmula de disputa que comporte os 36 times. Caso seja apresentada uma proposta viável no próximo encontro da entidade, justamente no mês que vem, o torneio irá mesmo ter mais participantes. Para pressionar, os presidentes de todas as federações sul-americanas estiveram neste sábado na reunião em Zurique. Afinal, a Conmebol é quem propôs o aumento de seleções, para que o continente possa ter mais uma vaga na Copa: passaria de 4 para 5. Segundo Julio Grondona, presidente da Associação de Futebol da Argentina, a reunião foi boa, porque ?ninguém disse não à proposta de 36 seleções na Copa?. Trata-se, na verdade, de grande batalha política. Os sul-americanos se sentem prejudicados pela nova distribuição de vagas, porque ficaram com quatro, em vez das cinco das últimas edições. A partir de agora, a Fifa optou por acabar com a repescagem e deu lugar fixo para a Oceania, continente que antes precisava sempre submeter-se a confrontos suplementares com a América do Sul ou com a Europa. Essa alteração fez com que o Brasil, atual campeão, seja obrigado a disputar as Eliminatórias. A pretensão do continente recebeu apoio de europeus e dos organizadores. Os alemães dizem que não há grande problema de criar estrutura para mais quatro equipes. A oposição vem da própria Fifa. O presidente Joseph Blatter já se mostrou contra a ampliação, assim como as Comissões de Futebol (presidida pelo espanhol Angel Villar) e Técnica (comandada por Michel Platini). O argumento é de que os custos aumentarão demais - e equilíbrio nas finanças não é uma característica atual da Fifa.