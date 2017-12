Decisão sobre Diego deve sair nesta 3ª Os dirigentes do Santos decidem nesta terça-feira se Diego será ou não vendido para o Tottenham, da Inglaterra. Nova proposta deve chegar ao clube e os ingleses demonstram que têm pressa na negociação por causa da questão de registro do atleta. Para o jogador, a proposta de US$ 130 mil mensais é vantajosa, mas ele tem repetido que pretende ficar na Vila Belmiro. O clube inglês teria oferecido US$ 9 milhões para ficar com o jogador. O Santos insiste em liberar o meia por US$ 15 milhões, pois pretende ficar com US$ 9 milhões, correspondente aos seus 60% nos direitos federativos do atleta. Já o pai e procurador do meia, Dejair Silveira da Cunha, entende que a hora é oportuna para fechar o negócio.