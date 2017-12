Decisão sobre Mercosul sai amanhã A data para a partida final da Copa Mercosul, entre San Lorenzo e Flamengo, será anunciada nesta quinta-feira, em Buenos Aires. O representante da Confederação Sul-americana de Futebol, Fernando de Luca, marcou uma reunião para o período da manhã, quando será decidido quando será realizada a nova partida. Dirigentes da Confederação Sul-Americana de Futebol vão analisar a situação social no país. No primeiro jogo, no Maracanã, houve empate sem gols. O técnico do San Lorenzo, o chileno Manoel Pellegrini, disse não acreditar que as autoridades argentinas concedam autorização para a realização da final. "No momento, todos estão preocupados com suas casas e suas famílias. Não existe clima para a realização de uma partida de futebol."