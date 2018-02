Decisão sobre Palestra sai no dia 28 O juiz Núncio Theophilo Neto, da 29ª Vara Cível Central marcou hoje audiência para o próximo dia 28, às 13h30 , quando ouvirá as partes, decidirá sobre pedido de liminar para interdição da sede social e do estádio do Palmeiras, que ocupa área construída de 40 mil metros quadrados, no bairro da Pompéia. A interdição está sendo requerida pelo promotor de Justiça da Habitação e Urbanismo Carlos Alberto Amin Filho, que alega falta de segurança nas instalações com bases em laudo do CONTRU e do Corpo de Bombeiros. O juiz entendeu ser necessária audiência devido a "complexidade da matéria técnica". Determinou a presença do presidente do Palmeiras, Affonso Della Monica e técnicos do CONTRU e do Corpo de Bombeiros.