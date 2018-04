Decisivo em goleada do PSG, Neymar diz que tem espaço para evoluir

Dificilmente Neymar poderia ter uma atuação melhor no seu primeiro jogo no Parque dos Príncipes pelo Paris Saint-Germain, neste domingo. Afinal, na vitória por 6 a 2 sobre o Toulouse, o astro da seleção brasileira marcou duas vezes - a segunda delas com um golaço -, deu duas assistências e ainda sofreu um pênalti. Ainda assim tentou conter a euforia da torcida que já o idolatra.

À vontade em campo, Neymar foi mais uma vez o objeto de todas as atenções no pós-jogo. Mas garantiu que tem espaço para evoluir. "O entrosamento tem de melhorar. São só duas partidas", ponderou.

Tímido, o craque não quis comentar o golaço que fez no final da partida, mas se disse mais uma vez feliz com a troca de clube e afirmou que já vê o PSG com "uma grande equipe". "Se somos a melhor equipe do campeonato temos de jogar muito, temos de jogar bem, temos de marcar e fazer tudo para melhorar."

Entre os colegas de equipe, ninguém escondeu o fascínio com o brasileiro. Para o lateral Kurzawa, Neymar está "impressionante". "Antes era contra a gente que ele fazia, agora é a nosso favor", brincou. "É o melhor jogador com quem já joguei."

Já o volante italiano Verratti, expulso quando o jogo ainda estava 2 a 1 para o PSG, se mostrou encantado com o golaço do brasileiro no final. "Temos a sorte de jogar com ele, e os torcedores também", estimou. "Acho que gols assim ainda vamos ver muitos", concluiu.