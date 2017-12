Decisivo para o Chelsea, Willian celebra recuperação do bom futebol

O brasileiro Willian fechou 2016 em grande estilo. No último sábado, ele foi decisivo para o Chelsea superar o Stoke City por 4 a 2, no Stamford Bridge, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês, ao marcar dois gols. Satisfeito com o desempenho, o meia-atacante acredita que está recuperando a melhor forma, após oscilar durante a atual temporada e até perder a condição de titular.

"Sim, não há dúvida. Sinto-me muito melhor agora, marquei dois gols e estou muito feliz", afirmou Willian, que na temporada passada foi eleito o melhor jogador do Chelsea. Diante do Stoke, seus gols saíram em momentos decisivos, quando a partida estava empatada em 1 a 1 e 2 a 2.

Assim, Willian acabou sendo fundamental para o Chelsea conquistar a 13ª vitória consecutiva no Campeonato Inglês, uma sequência impressionante e que deixa o time com uma vantagem de seis pontos para o vice-líder Liverpool. Na próxima quarta-feira, o time vai visitar o Tottenham, no White Hart Lane, e o brasileiro acredita que a série de triunfos poderá ser ampliada.

"Vai ser um jogo muito difícil, estaremos jogando fora, então temos que nos preparar para ter a certeza de que vamos continuar da mesma maneira. Vamos lá tentar ganhar o jogo", prometeu o brasileiro.