Decisivo, Souza agradece o apoio da torcida são-paulina Principal destaque da vitória são-paulina sobre o Necaxa - marcou um gol e deu passe para os outros dois -, o meia Souza atribuiu o bom futebol ao apoio da torcida, que compareceu em bom número ao Morumbi - quase 31 mil pagantes, melhor público da equipe neste ano na Libertadores. "Quando a torcida enche o Morumbi dá mais motivação para a gente. Hoje estamos de parabéns, o time jogou compacto e com muita determinação", disse Souza, na descida para o vestiário. Nesta quinta-feira, em entrevista à rádio Jovem Pan, o meia desabafou: "Depois de um jogo como aquele no México [que o São Paulo perdeu por 2 a 1] você lava a alma e fica com a sensação de dever cumprido. Provamos que nossa equipe é forte e temos condições de ganhar a Libertadores". Souza minimizou o fato de o São Paulo estar na segunda colocação de sua chave, dois pontos atrás do próprio Necaxa. "Temos que aprender a jogar quando estamos embaixo também. Mas acho que nosso grupo é o mais forte da competição e estamos dando conta do recado." Conterrâneo de Souza, o alagoano Aloísio, apesar do bom humor habitual, não escondeu a frustração por ter passado mais um jogo em branco - ele só marcou dois gols neste ano. O atacante esteve perto de quebrar o jejum, mas parou na trave. ?Eu torci para a cabeçada entrar, mas infelizmente o gol não aconteceu?, comentou. Aloísio, no entanto, ressaltou que não vai mudar seu modo de jogar. ?Na hora que tiver que chutar, vou chutar. Mas também vou continuar preparando as jogadas para os meias que chegam de trás." *Atualizado às 12h