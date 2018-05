Decisivos, zagueiros celebram gols e título do Flamengo

Apesar de contar com o artilheiro Adriano, o atacante Zé Roberto e o meia Petkovic, que também costuma balançar as redes, o Flamengo conquistou o título do Campeonato Brasileiro neste domingo graças a dois gols marcados por zagueiros: David e Ronaldo Angelim.

Ao final da partida, o jovem David comemorou a conquista e agradeceu o apoio do experiente Angelim. "Agradeço muito a ele, por ter me ajudado quando eu cheguei. O Angelim sempre foi um grande companheiro de zaga", declarou. "Conquistamos nosso objetivo e estou feliz por ter realizado um sonho. Desde o começo da semana estava sonhando com esse momento", completou.

Autor do primeiro gol, que levou ao empate com o Grêmio, David celebrou o feito, mas preferiu exaltar o grupo do Flamengo. "Graças a Deus eu tive tranquilidade para fazer o gol. Esperei muito por isso. Foi o gol da reação, mas não foi isso que fez o Flamengo ser campeão, mas sim todo o grupo. É muito bom ser campeão. Estou muito feliz".

Angelim, por sua vez, dedicou o gol à torcida e valorizou a participação dos "coadjuvantes" do time. "Quero dedicar o gol a todos os torcedores do Flamengo. Sabemos que em finais os grande jogadores são bem marcados. Aí os atletas menos visados acabam tendo espaço para fazer a diferença, principalmente quem vem de trás. É um fator surpresa", destacou.