Decisões por toda a América do Sul Não é só o Brasil que está prestes a conhecer o seu campeão nacional. Os principais países sul-americanos também vivem a mesma expectativa. O caminho até o título vai afunilando. Na Argentina, restando duas rodadas para o término do Apertura, quatro clubes seguem com chances: Gimnasia de La Plata, Boca Juniors, Independiente e Vélez Sarsfield. O campeão, no entanto, só garantirá vaga para a Copa Libertadores da América de 2007, já que os representantes argentinos para o ano que vem já estão definidos ? Newell?s Old Boys, Vélez Sarsfield, Estudiantes, Rosário Central e River Plate (repescagem). Apesar de o Gimnasia liderar com 35 pontos, as atenções estão voltadas para o Boca, que está um ponto atrás do líder. Como fracassou no campeonato passado ? e ficará de fora da Libertadores de 2006 ?, a conquista do Apertura é praticamente uma exigência. Na cola dos dois, aparecem Independiente, com 31, e Vélez, com 29. Os chilenos estão sofrendo com as quartas-de-final ? o campeão do Clausura vai para a Libertadores de 2006. As partidas de volta acontecem no fim de semana. Os oito clubes vivos na disputa são Universidad Católica (já garantido), Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Colo Colo, La Serena, Cobresal, Huachipato e Cobreloa. O outro representante chileno será o Unión Española. No Apertura do Uruguai restam três rodadas. E a disputa está entre três equipes: Rocha (28 pontos), Nacional (26) e Danúbio (23). O Nacional já tem vaga assegurada na Libertadores. Além do campeão, se classificará o clube que somar mais pontos em todo o ano. Os paraguaios aguardam apenas duas rodadas para conhecer o campeão, que também irá para a Libertadores. A disputa do título está entre Olimpia (31) e Cerro Porteño (30), E o Libertad (26) ainda ter chances matemáticas. O Cerro já está garantido na Libertadores. O último representante será o que somar mais pontos na temporada. Na Colômbia, os torcedores terão de sofrer um pouco mais. O campeonato está apenas na segunda fase, com oito clubes divididos em dois quadrangulares. Assim como no Uruguai e no Paraguai, o campeão e o maior pontuador se classificam para a Libertadores - o Atlético Nacional já está lá.