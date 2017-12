Declaração de corintiano motiva Inter O lateral-esquerdo Alex, do Internacional, acredita que o vice-presidente de futebol do Corinthians, Andrés Sanchez, está motivando o time gaúcho ao dizer que ?enquanto uma pessoa tem duas Mercedes Benz para andar, outras precisam pegar ônibus?, numa referência à diferença dos investimentos que os dois clubes fizeram neste ano. ?Com uma declaração dessas, antes de um jogo que decide um campeonato e todo o trabalho do ano, ele está dando uma arma para a gente que ele nem sabe?, comentou Alex nesta sexta-feira, em Porto Alegre. Corinthians e Inter se enfrentam no domingo, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, numa espécie de final do Brasileiro. Mesmo porque, faltando apenas 3 rodadas para o encerramento do campeonato, o time paulista lidera com 3 pontos de vantagem para o gaúcho. Para Alex, os corintianos estão receosos de perder um título que já contavam como certo. O lateral-esquerdo ainda não sabe se participa do jogo de domingo, pois o titular de sua posição, Jorge Wagner, sente dores musculares e corre o risco de ser vetado pelos médicos do Inter.