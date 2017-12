Declarações acirram jogo do Flamengo A motivação é a principal arma do Flamengo para derrotar o Cruzeiro na partida pela semifinal da Copa dos Campeões, neste sábado, às 16h, em Maceió. O técnico do Rubro-Negro, Zagallo, destacou que as duas equipes se equivalem na qualidade do elenco e vencerá aquela que estiver com "mais vontade". As declarações do técnico do Cruzeiro, Paulo César Carpegiani, que teria afirmado que o Flamengo "não é nenhum bicho-papão", serviram para motivar ainda mais os jogadores. O meia Beto disse que o episódio não abalou o elenco e destacou que todos estão prontos para mostrar seu valor em campo. O atacante Edílson enfatizou que a partida será muito disputada e acredita em uma vitória rubro-negra. "Nesse grandes confrontos o Flamengo cresce muito. Estamos apostando em uma vitória, para fazermos a final, e temos tudo para vencer", afirmou. Um dos destaques da classificação do Rubro-Negro para a semifinal, durante a vitória sobre o Bahia, o lateral-esquerdo Cássio disse ter superado a fase de adaptação ao time e festejou a parceria com Reinaldo. O jogador considerou que seus cruzamentos são facilitados pela alta estatura do atacante.