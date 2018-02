Declarações do rival irritam São Paulo O atacante Luís Fabiano não gostou das declarações do técnico Luis Fernando Montoya, do Once Caldas, depois do 0 a 0 de quarta-feira pelas semifinais da Libertadores, no Morumbi. A afirmação do adversário, de que esperava mais do São Paulo, foi encarada como provocação pelo são-paulino. "É bom eles não acreditarem no nosso time, dizerem que esperavam mais... A gente vai quietinho, na nossa. Vamos mostrar quem é o São Paulo. O excesso de confiança vai acabar prejudicando o time deles", prometeu o artilheiro. O São Paulo volta a enfrentar o Once Caldas na quarta-feira, em Manizales, na Colômbia, precisando vencer. Antes, pelo Campeonato Brasileiro, sábado, às 18h, no Morumbi, enfrentará o Grêmio. As declarações de Montoya não serão esquecidas. O técnico fez afirmações consideradas pouco lisonjeiras ao São Paulo. "Esperava muito mais. Não há jogadores que desequilibrem ou que possam mudar o estilo de jogo que colocamos em campo", afirmou o colombiano. Foi o suficiente para que Cláudio Grillo, o responsável pela produção de fitas do São Paulo, procurasse uma cópia da declaração. Luís Fabiano rechaçou, uma vez mais, a fama de "pipoqueiro" que persegue o time, depois de perder várias decisões. "Quando a gente ganhou do Rosario e do Táchira, ninguém falou que a gente era pipoqueiro. Isso é uma coisa que vem de vocês (jornalistas). Derrotas acontecem e, se perdermos, é por méritos do adversário, não porque nosso time ?pipoca?. Não existe isso de pipoqueiro ou amarelão", defendeu. O técnico Cuca gosta de jogar com o emocional dos atletas. Recusa-se a dar qualquer vantagem emocional aos adversários. Mesmo após vencer o Deportivo Táchira por 3 a 0, na fase anterior, repetiu várias vezes que a classificação não estava garantida. Não queria fazer o que Montoya fez: dar uma arma ao adversário. Agora, vai aproveitar o "presente" que recebeu. Cuca vai colocar a fita para que todos no São Paulo escutem e fiquem com raiva de Montoya. E assim, espera motivar o time para voltar da Colômbia com a vaga na final da Libertadores.