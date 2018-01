Deco corre risco de punição longa O meia-atacante Deco, destaque do Porto e recentemente convocado por Felipão para a seleção de Portugal, corre risco de sofrer punição severa. Na noite de segunda-feira, o brasileiro naturalizado português atirou chuteira na perna do árbitro Paulo Paraty, que o havia expulsado dez minutos antes do fim do clássico com o Boavista. O gesto de indisciplina foi flagrado pelas câmeras de televisão e está na súmula do juiz. Em princípio, ele cumpre suspensão automática, mas pode ficar fora de ação de seis meses a quatro anos.