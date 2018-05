Deco diz que estreia será decisiva para Portugal na Copa O meia Deco, um dos brasileiros que defendem a seleção portuguesa, previu dificuldades para os lusitanos na primeira fase da Copa do Mundo de 2010. Brasil e Portugal estão juntos no Grupo D, ao lado de Costa do Marfim e Coreia do Norte. Para o jogador, o duelo decisivo para sua equipe será diante dos africanos, logo na estreia.