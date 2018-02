Deco diz que não deve explicações de seu atraso à imprensa O meia Deco, do Barcelona, disse nesta sexta-feira que se atrasou na reapresentação após as férias por um problema pessoal grave, e afirmou que só deve explicações aos dirigentes do clube. Visivelmente afetado pelos comentários gerados por seu atraso e o de Ronaldinho Gaúcho, o brasileiro naturalizado português afirmou que não deve explicações à imprensa. "Só preciso dar explicações ao clube. O atraso se deveu a um problema pessoal grave, e não devo explicações sobre minha vida pessoal", acrescentou o meia. "O clube sabia do que estava acontecendo, e não tenho de vir aqui pedir desculpas", afirmou. Perguntado sobre a possibilidade de receber punição por seu atraso (Ronaldinho Gaúcho e Deco perderam os três primeiros treinamentos coletivos do ano), Deco se limitou a dizer que o clube "deve fazer o que julgar ser melhor". "Eu, como jogador, tenho meus compromissos, e devo respeitar certas regras. Mas este assunto já foi esclarecido com o clube", garantiu. Deco não quis comentar o atraso de Ronaldinho Gaúcho, embora tenha dito "que as conexões de vôo estão atrasando no Brasil". Segundo o meia, outros brasileiros do Barcelona, como Sylvinho, Belletti e Thiago Motta, voltaram a tempo ao clube porque não viajaram para o país para passar o Natal.