Deco diz ter oferta do Bayern de Munique O jogador brasileiro naturalizado portugês Deco, do Porto, admitiu nesta sexta-feira que tem uma oferta do Bayern de Munique. "Sei que existem propostas e que, de fato, o Bayern de Munique gostaria de me contratar", confirmou o meia-atacante, um dos principais destaques na vitória do time português na final da Liga dos Campeões. "Trata-se de uma grande equipe, por isso, estou orgulhoso de saber de seu interesse", disse. Sobre a possibilidade de seguir o técnico José Mourinho para o Chelsea (Inglaterra), Deco afirmou que tem "uma preferência especial pelo campeonato inglês, pela forma como se joga no país". No entanto, reconheceu que não se importaria em continuar no Porto, embora tenha dito que para isso teria que ter certeza "de que iria lutar pelo campeonato europeu nos próximos seis anos".