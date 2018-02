Deco, do Barcelona, será operado de lesão na mão direita O meio-campo brasileiro naturalizado português Deco, do Barcelona, será operado nesta segunda-feira de uma lesão sofrida na mão direita na vitória do último sábado por 4 a 0 sobre o Recreativo de Huelva, pelo Campeonato Espanhol. Deco torceu o terceiro dedo de sua mão - mesma em que o jogador foi operado, há um ano, de uma fratura da primeira falange. A decisão só foi tomada após a consulta com um especialista, que achou necessário reparar a lesão atual e mexer no que foi feito na cirurgia anterior. O tempo de recuperação do meio-campo só será definido após a operação.