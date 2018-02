Deco e Kuranyi representam o Brasil na Euro O Brasil estará representado na Eurocopa. Além de Luiz Felipe Scolari, técnico de Portugal, Deco e Kevin Kuranyi são outros brasileiros que participarão do segundo torneio entre seleções mais importante do mundo. Valorizado pela conquista da Liga dos Campeões pelo Porto, o meia Deco é uma das esperanças dos torcedores portugueses por uma boa campanha de sua seleção na Eurocopa. Depois do título europeu, contra o Monaco, no fim de maio, o jogador brasileiro, que se naturalizou português, passou a ser uma das estrelas do time comandado por Felipão. Está inscrito com a camisa 20 na Euro/2004. E pronto para ajudar Portugal. "É um campeonato que representa muita coisa na Europa. Temos todas as condições de chegar à final", garante o jogador, de 26 anos, há sete em Portugal. Deco ganhou ainda mais a simpatia do povo português depois de sua estréia pela seleção européia. Foi justamente contra o Brasil, dia 30 de março de 2003. Naquele jogo, marcou um dos gols de Portugal, que venceu a seleção pentacampeã por 2 a 1. Sobre a Eurocopa, apesar de afirmar que Portugal tem chances de ir longe, Deco observa, no entanto, que os favoritos são França, Itália e Holanda. A partir do dia 15, o atacante brasileiro Kevin Kuranyi, naturalizado alemão, começa a realizar um sonho. Contra a Holanda - estréia da Alemanha na Eurocopa - faz um dos jogos mais importantes de sua carreira. "Quando eu era pequeno e comecei a jogar, nunca passou pela minha cabeça disputar uma competição tão importante como a Eurocopa", diz o jogador. "Mas, depois que eu comecei, tinha como sonho jogar uma Copa do Mundo e uma Euro. Agora estou realizando parte desse sonho", conta Kevin Kuranyi, que treina com a seleção alemã. No dia 9, a delegação segue para Portugal, onde inicia a concentração para a disputa do torneio europeu. Kuranyi tem uma história muito curiosa. Filho de mãe panamenha e pai alemão, tem três nacionalidades: panamenha, alemã e brasileira, do país onde nasceu. Desde os 14 anos atua pelo Stuttgart. Chamou a atenção do técnico Rudi Voeller e foi convocado par defender a equipe alemã. O primeiro jogo foi contra a Lituânia, dia 29 de março do ano passado, pelas Eliminatórias da Euro. "Será uma grande emoção para mim disputar um torneio tão conhecido, com tantos times fortes. É o segundo torneio mais importante de seleções." A Alemanha está no grupo D, ao lado de Holanda, Letônia e República Checa. "A favorita é a República Checa. Tem mostrado qualidade. Vamos ter de brigar com a Holanda por uma vaga", acredita Kuranyi. "O grupo da Alemanha é o mais difícil. Três times de mesma qualidade (Alemanha, República Checa e Holanda). Vamos esperar."