"Deco fez a diferença em vitória portuguesa", diz Ivankovic O técnico da seleção do Irã, o croata Branko Ivankovic, atribuiu ao meia Deco todo o mérito da vitória de Portugal - por 2 a 0 - sobre sua equipe, neste sábado, em Frankfurt. O resultado eliminou os iranianos da Copa do Mundo. "O jogo foi muito equilibrado em vários momentos. Mas Deco fez um gol fantástico", reconheceu Ivankovic depois que o brasileiro naturalizado português fez um golaço aos 17 minutos do segundo tempo. "Ele marcou um belo gol logo no momento em que eu estava fazendo algumas substituições para reforçar o meio de campo de meu time", lamentou. "A qualidade de Deco fez a diferença, mas acho que fizemos uma boa partida", falou o treinador. "O jogo contra Angola (último adversário do Irã no Mundial) será muito importante para nós. Queremos salvar um pouco nosso desempenho na Copa e sair de cabeça erguida", concluiu.