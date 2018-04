Deco marca e Chelsea derrota Sunderland

O Chelsea tomou um susto nesta terça-feira na casa do adversário, mas conseguiu se recuperar no segundo tempo e virar a partida contra o Sunderland. Deco, Ballack e Lampard marcaram para a equipe londrina e garantiram a vitória por 3 a 1.

Foi o segundo resultado positivo do Chelsea em duas partidas, o que deixou o clube momentaneamente na liderança isolada da competição, com seis pontos conquistados. Depois de vencer a primeira partida fora de casa contra o Bolton, o Sunderland permanece com três pontos.

O Chelsea começou melhor a partida, mas foi surpreendido aos 18 do primeiro tempo: Bent aproveitou rebote do goleiro Peter Cech e abriu o placar. O empate só aconteceria na segunda etapa, aos 7, após Ballack aproveitar boa jogada de Lampard.

Após o gol, o clube da capital seguiu pressionando e conseguiu a virada oito minutos depois, em pênalti sofrido por Drogba e convertido por Lampard. Aos 25, Deco aproveitou cruzamento de Bosingwa e definiu o marcador.

Ainda nesta terça-feira, o Wigan foi surpreendido pelo Wolverhampton em casa e perdeu por 1 a 0. O único gol da partida, que significou a primeira vitória dos visitantes, foi marcado por Keogh. As duas equipes têm agora três pontos - o Wigan derrotou o Aston Villa na primeira rodada.