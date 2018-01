Deco ?olé? é eleito o melhor em Portugal Os brasileiros estão em alta na Europa e prova disso é a eleição do meia Deco, do Porto, naturalizado português, como o melhor jogador da temporada 2002-2003, segundo o principal jornal esportivo do país, ?A Bola?. Em outra eleição, do periódico ?Rotativo?, ele ficou em segundo, atrás somente de Sabrosa, do Benfica. Considerado pela imprensa local e torcida como peça-chave nas conquitas da Liga, Copa da Uefa, e ainda nas possíveis Copa e Supercopa de Portugal e Supercopa da Europa, o jogador foi centro da primeira polêmica causada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Felipão convocou Deco para o amistoso contra o Brasil e gerou desconfiança geral. Mas calou a boca dos críticos quando o meia marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o pentacampeão mundial. Em 30 jogos, Deco já marcou 10 gols e ganhou um bordão da torcida do Porto. ?É o número 10, joga com os dois pés, e é melhor do que Pelé, é o Deco, olé, olé?.