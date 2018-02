Deco opera a mão e fica fora dos campos por 3 semanas O meia Deco, do Barcelona, ficará afastado dos campos por cerca de três semanas. O jogador realizou nesta segunda-feira um operação na mão direita, que havia sido fraturada no último sábado, na partida contra o Recreativo de Huelva, pelo Campeonato Espanhol. Deco deve estar à disposição do técnico Frank Rijkaard no jogo contra o Zaragoza, previsto para o dia 08 de abril. Antes, a equipe catalã terá apenas um compromisso, contra o Deportivo La Coruña, em 31 de março, no qual o brasileiro naturalizado português deveria cumprir suspensão automática. O médico responsável pela operação, o especialista Xavier Mir, disse que o jogador permanecerá em repouso durante a primeira semana, para evitar infecções pelo suor. Depois, ele estará livre para treinar, provavelmente protegido por uma luva especial. Durante a operação, foi retirada uma placa que havia sido colocada no local devido a uma fratura prévia sofrida pelo jogador na mesma região. Segundo o chefe da equipe médica do Barcelona, Ricard Pruna, a lesão atual era uma ruptura do tendão extensor do dedo, ao passo em que a anterior, tal como mostram as radiografias, está "totalmente curada".