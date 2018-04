Deco prorroga contrato com Flu até dezembro de 2012

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato do meia Deco, que prorrogou o seu vínculo com o clube até dezembro de 2012. O acordo atual expirava em agosto do próximo ano, mas o clube conseguiu assegurar a permanência do atleta pelo menos até o final da próxima temporada.

Ao garantir a continuidade de Deco por mais tempo, o clube também informou que foi colocada uma nova cláusula no contrato, que possibilita a renovação do compromisso por mais um ano, caso as duas partes tenham este interesse ao fim do próximo ano.

Deco festejou a prorrogação do contrato nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, na qual revelou ter descartado a possibilidade de jogar por outros clubes, sendo alguns deles do exterior. "A gente chegou num momento em que, de um mês para cá, existia a possibilidade de (ir para) outros clubes, tinha até situações para fora do Brasil. Expliquei a situação e queria continuar aqui, mas queria saber o que o Fluminense e a Unimed (patrocinadora do clube) pensavam. Na parte deles, eles (dirigentes) queriam que eu ficasse. Foi só uma extensão de contrato porque não tinha sentido um contrato acabar no meio de agosto, no meio do Brasileiro. E, no final do ano que vem, se a gente tiver essa conversa e eu estiver contente aqui e eles estiverem contentes comigo, ficarei por mais um ano", afirmou o jogador.

Deco prorrogou o seu compromisso com o Fluminense depois de ter sofrido com lesões que atrapalharam a sua continuidade no clube. Por causa dos seguidos problemas deste gênero, o jogador chegou até a cogitar a sua aposentadoria, mas resolveu seguir no clube e com sua carreira. E o bom momento que vem tendo no time ganhou reconhecimento nesta quinta-feira também pelo fato de que ele foi anunciado pela CBF como um dos três indicados, como meia-direita, ao Prêmio Craque do Brasileirão de 2011. Ele concorre, na posição, com Diego Souza (Vasco) e Lucas (São Paulo).

Ao comentar a sua indicação ao prêmio, Deco disse estar honrado e mostrou satisfação por ter conseguido voltar a atuar e ajudar o Fluminense a estar na briga direta pelo título brasileiro com Vasco e Corinthians. "Primeiro é legal por ter passado por situações difíceis como as que passei neste ano. Situações complicadas, de lesão. Minha maior frustração era não poder jogar e jogar hoje voltou a ser um prazer para mim. Com certeza, com tantos jogadores de qualidade que temos no Brasil, para mim é uma honra estar nesta lista (de indicados)", acrescentou.